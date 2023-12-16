На Чукотке участники СВО смогут получить льготные микрокредиты на открытие бизнеса

Займы предоставляются по 1% годовых

ТАСС, 16 декабря. Власти Чукотки обеспечат возможность участникам СВО получать льготные кредиты на открытие или продолжение собственного бизнеса в размере 0,5-5 млн рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Кузнецов.

"Это новый продукт для тех, кто возвращается из зоны СВО и планирует организовать или продолжить свое дело. Он предоставляется под 1% годовых в размере 500 тыс. рублей для самозанятых и 5 млн рублей - для предпринимателей. Программой также смогут воспользоваться близкие родственники участников спецоперации и ветераны боевых действий", - сообщил губернатор.

Он добавил, что внесены изменения и в правила предоставления гарантийной поддержки. Снижена в два раза процентная ставка за поручительство для участников СВО и их семей, а также бойцов, получивших статус ветерана боевых действий.

"Первым получателем комплексной региональной поддержки стала супруга участника СВО. Ей был предоставлен микрозайм в 1 млн рублей и поручительство по сниженной ставке для развития бизнеса", - отметил Кузнецов.

Ранее депутаты окружной думы расширили перечень лиц, имеющих право на бесплатные земельные участки. В него вошли военнослужащие, добровольцы, лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии РФ, участвующие в СВО, и члены их семей. Также на Чукотке мобилизованным гражданам и добровольцам компенсируют 100% расходов на услуги ЖКХ. Члены их семей могут бесплатно научиться водить автомобиль, получить бесплатную юридическую помощь. Студентам - детям мобилизованных - оплачивают проживание в общежитиях вузов и ссузов, члены семей освобождены от оплаты услуг детских садов. Получившим ранение полагается единовременная поддержка в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей. Семьям погибших в спецоперации выплатят 3 млн рублей. Меры поддержки регионального уровня предоставляются в дополнение к федеральным.