Токаев: День независимости Казахстана олицетворяет свободу в новых исторических условиях

Президент отметил, что независимость открыла перед республикой новые горизонты

АСТАНА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил население с государственным праздником, отметив, что День независимости олицетворяет свободу и самостоятельное развитие страны в новых исторических условиях.

"Этот праздник - символ несокрушимого единства нашего народа. День независимости олицетворяет свободу и самостоятельное развитие Казахстана в новых исторических условиях. В этот знаменательный день мы отдаем дань уважения национальным героям, сыгравшим выдающуюся роль в воплощении мечты предков о суверенном государстве", - говорится в поздравлении Токаева, опубликованном его пресс-службой.

Президент отметил, что независимость открыла перед республикой новые горизонты. "Именно после провозглашения независимости начался процесс дипломатического признания Казахстана, превращения его в полноценный субъект международного права. Независимость - превыше всего! Наш долг перед прошлыми и будущими поколениями - всеми силами беречь и защищать священную независимость как величайшую ценность, лежащую в основе благополучия и процветания нации", - подчеркнул он.

По словам президента, Казахстан уверенно следует своим стратегическим курсом, шаг за шагом укрепляя государственность. "Начатые глубокие преобразования во всех сферах жизни открыли новую главу в нашей многовековой исторической летописи. Мы созидаем справедливый Казахстан - страну равных возможностей и прогресса. И мы непременно достигнем этой высокой цели, опираясь на такие ценности, как единство и стабильность, закон и порядок, ответственность и солидарность, культ знаний и труда", - указал он.

Ранее День независимости отмечался как национальный праздник, однако в июне 2022 года Токаев выступил с инициативой вернуть этот статус Дню республики, который праздновали 25 октября. В конце сентября того же года президент утвердил поправки в законодательство.