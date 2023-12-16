В Москве ожидаются снег, гололедица и до минус 6 градусов

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Облачно, небольшой снег, гололедица и до минус 6 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от минус 6 до минус 4 градусов. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до минус 7 градусов, ожидаются небольшой снег и гололедица.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от минус 8 до минус 3 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов.

Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.