В "Фобосе" сообщили о снегопадах и сильном похолодании на юге России

Непогоду принесут фронты шторма "Ваня"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Холодные фронты шторма, которому европейские метеорологи дали название "Ваня", принесут в выходные дни в регионы юга России и Северного Кавказа понижение температуры местами на 10-13 градусов и снегопады с метелями. Об этом сообщила ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.

"Шторм "Ваня", который зародился в Северной Атлантике в конце минувшей недели, уже завалил снегом весь центральный регион и движется на северо-восток, в сторону Архангельска и Коми. Холодные фронты этого циклона в ближайшие дни будут проходить через юг России, как следствие - существенное понижение температуры воздуха и сильные осадки, переходящие в снег. Особенно сложная ситуация прогнозируется в Краснодарском крае, где температурный перепад с пятницы на субботу составит около 10-13 градусов", - сказала она, уточнив, что с начала следующей недели на юге страны начнется постепенное потепление.

В Краснодаре в пятницу днем столбики термометров держались на отметке плюс 15 градусов, в выходные дни температура воздуха понизится в дневные часы до плюс 1-2 градусов. Пройдет мокрый снег, снег, на дорогах ожидаются сильные гололедно-изморозевые отложения. В субботу в районе курортов Анапа и Геленджик ветер усилится до 22 м/с. В Сочи прогнозируют сильные дожди: в субботу - при температуре до плюс 6-8 градусов, в воскресенье - до плюс 4-6 градусов. В горах курорта - снег.

В Крыму в субботу ожидаются сильный мокрый снег при северном порывистом ветре (до 15-20 м/с), на дорогах гололедица. В Ростове-на-Дону в выходные дни максимальная температура воздуха днем составит от 0 до плюс 2 градусов, осадков не ожидается. Начиная с понедельника в Ростовской области прогнозируются дожди с мокрым снегом, к середине следующей недели потеплеет до плюс 6-7 градусов.

Сильная гололедица сохранится на дорогах Астраханской области. В Волгограде в выходные дни ожидается до минус 3-5 градусов, преимущественно без осадков. С понедельника в городе прогнозируют до плюс 1 градуса и мокрый снег, к середине следующей недели - до плюс 4 градусов и дождь.

На Северный Кавказ похолодание придет в воскресенье. Во Владикавказе в субботу будет до плюс 4-6 градусов, в воскресенье - до минус 2-4 градусов и снег. К полудню понедельника потеплеет до плюс 3-5 градусов, по ночам в начале недели будет держаться небольшой мороз.