В Псковской и Смоленской областях восстановили энергоснабжение

Работы в других регионах продолжаются

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Восстановление энергоснабжения, которое было нарушено непогодой, успешно завершено в Псковской и Смоленской областях. Об этом сообщается в Telegram-канале Минэнерго РФ.

"В Псковской и Смоленской областях энергетики завершили основные восстановительные работы по массовым отключениям. По оперативным данным, электроснабжение потребителей, нарушенное из-за неблагоприятных погодных условий, восстановлено. Специалисты отрабатывают отдельные текущие заявки", - говорится в сообщении.

Накануне вечером министерство сообщало о том, что Псковской области оставались обесточенными 1,2 тыс. потребителей, в Смоленской области - 1,8 тыс. человек.

Отмечается, что работы в других регионах продолжаются.