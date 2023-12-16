Трутнев заявил, что турпоток из КНР на Дальний Восток в 2023 году вырастет в 10 раз

Вице-премьер напомнил, что с 1 августа возобновился безвизовый режим для групповых туристических поездок китайских граждан в Россию

ПЕКИН, 16 декабря. /ТАСС/. Поток туристов из Китая на российский Дальний Восток к концу текущего года вырастет в 10 раз по сравнению с 2022 годом. Об этом ТАСС заявил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по итогам прошедшего в Пекине заседания межправкомиссии по развитию Дальнего Востока России и Северо-Восточного Китая.

"После пандемии прямое авиасообщение с китайскими городами восстановили Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Улан-Удэ и Якутск, - сказал Трутнев. - Я думаю, что в 2023 году объем турпотока будет в 10 раз больше, чем в 2022 году".

Он напомнил, что с 1 августа возобновился безвизовый режим для групповых туристических поездок граждан КНР в Россию. По словам вице-премьера, из 37 тыс. китайских туристов, которые посетили Россию по этой программе, 80% выбрали Дальний Восток.

Трутнев рассказал, что сейчас ведется большая работа, чтобы сделать Дальний Восток привлекательным местом для отдыха. Он сказал, что создание инфраструктуры в регионе будет поднимать туристический интерес к Дальнему Востоку и у российских граждан, и у жителей КНР.

"Нам нужно много новых гостиниц. Мы строим сейчас горнолыжные трассы на Сахалине, новые базы отдыха и гостиницы вокруг озера Байкал. Мы строим на Камчатке целый туристический кластер. На Дальнем Востоке уникальная по красоте природа как для России, так и для всего мира", - отметил российский вице-премьер.