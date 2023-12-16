Хайнань за пять лет привлек более чем 600 тыс. квалифицированных специалистов

Секретарь парткома провинции Фэн Фэй отметил, что местные власти будут содействовать комплексному развитию Хайнаня при решении кадровых вопросов, в области образования, а также в научно-технической сфере

ХАЙКОУ /Китай/, 16 декабря. /ТАСС/. Хайнань за последние пять лет предоставил новые рабочие места для более чем 600 тыс. квалифицированных специалистов. Об этом сообщил секретарь парткома провинции Фэн Фэй.

"Хайнаньский порт свободной торговли проводит все более открытую кадровую политику. За пять лет, то есть с апреля 2018 года, когда был утвержден план "Миллион специалистов на Хайнане", мы привлекли свыше 600 тыс. профессионалов", - заявил Фэн Фэй, выступая на Первой Китайской конференции по взаимодействию между специалистами, которая состоялась в административном центре провинции - городе Хайкоу.

Как он уточнил, местные власти будут содействовать комплексному развитию Хайнаня как при решении кадровых вопросов, так и в области образования, в научно-технической сфере. Секретарь парткома подчеркнул, что администрация провинции стремится сосредоточить как можно больше глобальных инновационных ресурсов, создать "рай, полный предпринимательской энергии".

По сведениям информационного портала "Чжунго синьвэньван", одновременно с форумом было проведено мероприятие по набору квалифицированного персонала, востребованного в различных отраслях. На нем китайским и иностранным специалистам было предложено более 10 тыс. рабочих мест. Заинтересованные лица получили возможность трудоустроиться в сфере туризма и современных услуг, в высокотехнологичном секторе, а также в области передового сельского хозяйства.

Компании-работодатели, как отмечается, предложили соискателям около 1 тыс. рабочих мест с зарплатами более 300 тыс. юаней в год (порядка $42 тыс. по текущему курсу) и свыше 100 позиций с ежегодными окладами в 1 млн юаней (примерно $141 тыс.).

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.