Дед Мороз оценил подготовку Парижа к Олимпийским играм

Он также встретился с воспитанниками англо-французской школы Жаннин-Эмманюэль

ТАСС, 16 декабря. Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области побывал в Париже в ходе своего новогоднего тура по странам дальнего и ближнего зарубежья. Он оценил подготовку Парижа к Олимпийским играм, встретился с воспитанниками школы, сообщили помощники Деда Мороза в его Telegram-канале.

"С 11 по 13 декабря зимний волшебник побывал во Франции. Он проследил, как Париж готовится к Олимпийским играм. Первыми Деда Мороза встретили воспитанники школы дополнительного образования в городе Сен-Жермен-ан-Ле", - говорится в сообщении.

На следующий день Деда Мороза встретили более 200 ребят из англо-французской школы Жаннин-Эмманюэль. Воспитанники с интересом расспрашивали его о сказочном тереме, находили отличия в одеяниях Деда Мороза и Санта-Клауса и благодарили гостя на русском языке, сообщили помощники.

Ранее Дед Мороз побывал в Италии, где ему показали новогоднюю постановку по мотивам сказки "Лягушка-путешественница" в Русском доме, три спектакля посетили около 500 детей. Он прогулялся по улицам города и побывал на Народной площади, где установлена главная елка Италии.

Путешествие по странам ближнего и дальнего зарубежья продлится до 23 декабря. Оно организовано правительством Вологодской области в рамках международного гуманитарного сотрудничества при поддержке МИД РФ и Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств для поддержки соотечественников, проживающих за пределами РФ. Запланированы встречи со школьниками, изучающими русский язык, зажжение огней на новогодних елях в Русских домах, посещение больниц, реабилитационных центров и участие в предновогодних представлениях. После Италии и Франции Дед Мороз побывает в Армении и Белоруссии. В прошлом году с ним встретились 10 тыс. человек из Италии, Сербии, Белоруссии, Казахстана и Армении.