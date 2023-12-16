В "Бессмертном полку" раскритиковали установку в России стен памяти без подписей

По мнению сопредседателя центрального штаба движения Геннадия Иванова, это не является сохранением исторической памяти

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Установку в России так называемых стен памяти с фотографиями погибших в Великую Отечественную войну солдат и офицеров без какой-либо информации о них нельзя считать правильной практикой, это не является сохранением исторической памяти. Такое мнение на всероссийском форуме общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" (БПР) в Музее Победы высказал сопредседатель центрального штаба движения Геннадий Иванов.

"Поисковики ищут в лесах, болотах останки незахороненных солдат, пытаются выяснить имя солдата, останки которого удалось найти, но постепенно нарастает тенденция установок так называемых стен памяти с фотографиями солдат без фамилии, без имени и отчества, хотя на самом деле они известны. Разве это память?" - сказал Иванов на открытии форума в видеообращении к его участникам.

По его словам, сторонники подобной практики оправдывают ее тем, что родственники и так знают, кто изображен на фотографии. Однако в колоннах "Бессмертного полка" его участники, отметил Иванов, тоже знают, чьи портреты они несут, однако их портреты подписаны, так же, как есть подписи и на надгробных памятниках на кладбищах.

Сопредседатель движения также призвал не сокращать сами подписи, но давать сведения по возможности полно. "В России половина, если не больше, памятников погибшим воинам обозначены лишь фамилией с инициалами. Так можно дойти до того, что поисковикам скоро придется разыскивать и имена солдат, занесенных на мемориалы", - сказал Иванов, являющийся также руководителем регионального отделения БПР в Тюменской области.

Он добавил, что возлагает в связи с этим большую надежду на подписанный в июне этого года президентом РФ Владимиром Путиным закон, который позволяет в том числе обозначать на памятниках куар-коды, чтобы люди могли получать о них более подробную информацию.

"Сейчас об исторической памяти не говорит только ленивый. Нельзя допустить, чтобы словосочетание "историческая память" было обыденным, будничным", - отметил Иванов.