Около 40 детей из новых регионов РФ получают лекарства от фонда "Круг добра"

По словам председателя правления фонда протоиерея Александра Ткаченко, медикаменты доставляются к пациентам по месту лечения

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Фонд "Круг добра" обеспечивает необходимым лечением около 40 детей из новых регионов России. Лекарства доставляются непосредственно к пациентам по месту проживания, сообщил председатель правления фонда протоиерей Александр Ткаченко.

"У нас несколько десятков пациентов из новых регионов, на моей памяти порядка четырех десятков детей. Еще недавно лекарства и лечение эти пациенты получали в близлежащих субъектах - это Белгородская, Ростовская, Курская области. А вот совсем недавно новые субъекты стали нам направлять заявки уже непосредственно по месту лечения детей через портал "Госуслуги", через единую государственную систему в сфере здравоохранения, и лекарства поставляются на вот эти исконно российские территории, и дети получают там лечение", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Всего фонд помогает около 23 тыс. детей, отметил Ткаченко. По его словам, в новых регионах есть очень хорошие врачи, которые имеют опыт лечения орфанных заболеваний. "Мы очень рады, что там есть специалисты. Мы помогаем в подготовке специалистов, у нас подготовлена отдельная образовательная программа", - заключил председатель фонда.

Фонд "Круг добра" создан в 2021 году по инициативе президента России для поддержки детей с жизнеугрожающими заболеваниями через дополнительные механизмы организации и финансирования медицинской помощи. Бюджет фонда формируется из разницы между обычной (13%) и повышенной (15%) ставкой налога на доходы физических лиц, по которой облагаются доходы граждан, превышающие 5 млн рублей в год. За счет данных средств обеспечивается оказание дорогостоящей медицинской помощи детям, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медизделий и технических средств реабилитации.