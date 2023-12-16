Путин поздравил Юрия Николаева с 75-летием

Президент отметил вклад народного артиста в развитие телевидения

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил телеведущего, народного артиста РФ Юрия Николаева с 75-летием, отметив его вклад в развитие телевидения и заботу о становлении и воспитании юных дарований. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Уважаемый Юрий Александрович! Примите поздравления с 75-летним юбилеем. Талантливый ведущий, обаятельный и доброжелательный человек, Вы многое сделали для сбережения и развития лучших традиций отечественного телевидения, по праву заслужили уважение коллег и искренние симпатии зрителей. И конечно, особо отмечу Вашу неизменную заботу о становлении и воспитании юных дарований", - говорится в сообщении.

Путин пожелал Николаеву здоровья и воплощения в жизнь намеченных планов.