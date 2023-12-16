Новые петербургские мосты в Лахте получили названия Кристальный и Прозрачный

Как сообщили в городской администрации, в названиях отражены особенности архитектуры здания Лахта-центра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Новые мосты в Лахтинской гавани Санкт-Петербурга, построенные в развивающемся вокруг небоскреба районе, получили названия Кристальный и Прозрачный. Как сообщила пресс-служба городской администрации, постановление о присвоении названий безымянным искусственным дорожным сооружениям подписал губернатор Александр Беглов.

"Согласно решениям Топонимической комиссии двум новым мостам, переброшенным через Лахтинскую гавань к комплексу "Лахта-центр" в Приморском районе, присвоены названия "Кристальный мост" и "Прозрачный мост". В названиях отражены особенности архитектуры здания Лахта-центра", - говорится в сообщении.

Тем же постановлением присвоено название путепроводу на проспекте Стачек через реку Красненькую и железнодорожную линию в Кировском районе. Он теперь именуется Ново-Автовским путепроводом, поскольку он ведет в исторический район Автово. При этом в створе проспекта Маршала Жукова существует построенный ранее путепровод "Автово", отметили в пресс-службе.