Президент отметил их вклад в развитие отрасли

МОСКВА,16 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил участников союза туриндустрии с 30-летием объединения, отметив их созидательный вклад в развитие отрасли. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с 30-летием Российского союза туриндустрии. Отрадно, что в последние годы туризм в нашей стране динамично развивается, становится важным фактором укрепления экономического, инфраструктурного потенциала городов и целых регионов, решения задач в области здравоохранения и просвещения, экологии и воспитания молодежи, сбережения памятников истории и культуры. И конечно, туриндустрия открывает новые возможности для создания рабочих мест, роста смежных сфер: торговли и сельского хозяйства, цифровых технологий и строительства, общественного питания и производства сувенирной продукции", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что Российский союз туриндустрии, объединяющий под своей эгидой около 3 тыс. организаций в разных субъектах Федерации - турагентств и санаторно-курортных учреждений, транспортных, страховых, консалтинговых компаний, профильных учебных заведений - "вносит большой, созидательный вклад в развитие отрасли". "Важно, что ваши усилия направлены на консолидацию профессионального сообщества вокруг единых задач и целей, формирование в России современного, цивилизованного туристического рынка, повышение качества и конкурентоспособности предоставляемых услуг, подготовку квалифицированных кадров", - отметил глава государства.

Также Путин выразил уверенность, что участники союза и впредь будут беречь и развивать сложившиеся в отрасли традиции, достойно выполнять свою миссию.

Путин пожелал участникам союза успехов и всего наилучшего.