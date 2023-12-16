МЧС распространило экстренное предупреждение по Москве на 17 декабря

Ведомство рекомендовало водителям минимизировать поездки на личном автотранспорте и воспользоваться общественным

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о мокром снеге, гололеде и ветре с порывами до 15 м/с 17 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 09:00 мск до 16:00 мск 17 декабря в Москве прогнозируются осадки (снег, мокрый снег). Местами налипание мокрого снега, гололед. Усиление ветра с порывами днем местами до 15 м/с. На дорогах гололедица", - сказали в пресс-службе.

В МЧС в связи с непогодой рекомендовали водителям минимизировать поездки на личном автотранспорте и воспользоваться общественным. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.