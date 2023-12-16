AFP: на шпиль Нотр-Дама вновь установят фигуру петуха с христианскими реликвиями

Как сообщило агентство, ее должен освятить архиепископ Парижа Лоран Ульрих

ПАРИЖ, 16 декабря. /ТАСС/. Новая фигура петуха с запечатанными в нее христианскими реликвиями будет помещена в субботу вечером на недавно установленный шпиль собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам). Об этом сообщило агентство AFP.

До пожара, уничтожившего крышу религиозного сооружения в 2019 году, металлическая фигура петуха также украшала шпиль. Она была установлена в конце XIX века, когда французский архитектор и знаток средневекового искусства Эжен Виолле-ле-Дюк восстановил снесенный во времена Великой французской революции шпиль собора. Фигуру нашли среди обломков после пожара. Изначально сообщалось, что петух был лишь "немного деформирован" и был пригоден для восстановления, но позже было решено создать нового по проекту архитектора Филиппа Вильнева.

В нового петуха поместят фрагмент тернового венца Иисуса Христа, кости Сен-Дени - первого епископа Парижа в III веке - и кости святой Женевьевы, покровительницы Парижа, умершей около 500 года нашей эры. Также в него поместят контейнер со списком всех участников восстановления собора после пожара, а таковых насчитывается почти 2 тыс. человек. Фигуру должен освятить на земле архиепископ Парижа Лоран Ульрих, после чего ее установят на шпиль.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон посещал Нотр-Дам, чтобы ознакомиться с ходом работ по его восстановлению. В частности, он осмотрел 96-метровый шпиль собора, который был установлен в конце ноября взамен уничтоженного огнем четыре года назад. Команда мастеров последовала проекту архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка (1814-1879), автора шпиля, потратив несколько месяцев на создание реплики. Новый шпиль, как и его предыдущая версия, изготовлен из элитной дубовой древесины и покрыт свинцом.

Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа, он включен в список мировых исторических памятников. Первый камень в его основание был заложен в 1163 году при Людовике VII. В 2013 году Собор Парижской Богоматери отметил 850-летие.

Вечером 15 апреля 2019 года в храме произошел пожар, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Возгорание случилось в районе шпиля собора по не выясненным до сих пор причинам. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и сам шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора. В Елисейском дворце заверили, что собор будет открыт для посещения 8 декабря 2024 года, однако полное завершение работ намечено на 2029-2030 годы.