В Киеве снесли памятник экипажу бронепоезда "Таращанец"

Правительство Украины ранее лишило монумент охранного статуса

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Киевские власти демонтировали монумент, посвященный экипажу красноармейского бронепоезда "Таращанец". Об этом сообщило украинское издание "Эспрессо".

В ноябре правительство Украины лишило памятник охранного статуса. Он был открыт в 1974 году в сквере неподалеку от Дарницкого железнодорожного вокзала. Монумент посвящен членам экипажа бронепоезда, которые в августе 1919 года несколько суток защищали Дарницкий железнодорожный узел от белогвардейцев. Отказавшись сдаться, красноармейцы подорвали поезд и погибли.

Борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.