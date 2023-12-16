Москвичей призвали пользоваться городским транспортом 17 декабря

В пресс-службе столичного департамента транспорта отметили, что метро, МЦК, МЦД работают штатно

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы призвали жителей в воскресенье пересесть с личных машин на городской транспорт из-за ожидающегося мокрого снега.

"По прогнозу синоптиков завтра в Москве ожидается мокрый снег и сильный ветер. Для поездок по городу по возможности используйте городской транспорт. Метро, МЦК, МЦД работает штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам", - сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Водителей большегрузов призвали планировать поездки с учетом прогноза погоды, не перегружать свои автомобили. Также автомобилистам следует избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о мокром снеге, гололеде и ветре с порывами до 15 м/с 17 декабря. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.