В Киеве закроют на ремонт две станции метро на линии, где находится затопленный участок

По данным издания "Вести", на стенах перегона между станциями заметили протечку

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Станции "Почайна" и "Тараса Шевченко" на синей линии Киевского метрополитена, где на одном из участков произошла разгерметизация туннеля, будут летом закрыты на ремонт. Об этом сообщило издание "Вести" со ссылкой на руководителя метрополитена Виктора Брагинского.

"Есть участки, требующие особого внимания. Есть отрезок от станции "Тараса Шевченко" до станции "Почайна". Это экспериментальный тоннель, построенный еще в 1980-х годах. У него есть определенные особенности. Этот тоннель меняет габариты, то есть, становится эллипсоидным", - цитирует его издание. На стенах перегона между станциями была замечена протечка, уточняют "Вести".

8 декабря шесть станций на синей ветке метро в Киеве закрыли из-за разгерметизации тоннеля, в который начала поступать вода. В метрополитене сообщили, что восстановительные работы продлятся около полугода. Планировалось, что в это время движение поездов на поврежденном отрезке пути будет закрыто.

13 декабря полиция Киева сообщила, что проводит следственные действия в компаниях "Киевский метрополитен", "Метрострой" и в структурных подразделениях Киевской горадминистрации после затопления тоннеля столичной подземки. Целью мероприятий называется проверка "наличия просчетов на этапах проектирования, строительства и эксплуатации поврежденного отрезка метро". Также следователи планируют установить ответственных за разгерметизацию и затопление тоннеля.