В Москве наградили лауреатов премии "Новая философия воспитания"

Мероприятие прошло в лектории Российского общества "Знание" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Специалистов по воспитанию, которые стали лауреатами всероссийской детской премии "Новая философия воспитания", наградили в субботу. Мероприятие прошло в лектории Российского общества "Знание" на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

"Для меня большая честь сегодня вручить награду в одной из номинаций премии, потому что это, на мой взгляд, очень удивительная и справедливая премия, которую придумали сами ребята, они сами номинируют и предлагают людей, которыми они гордятся, которых они любят, которые их вдохновляют. В этом такая большая человеческая справедливость и благодарность, и это очень здорово", - сказал он, вручая награду в номинации "Наставник" Ксении Жилиной из Челябинска.

По словам Кириенко, особое значение премия имеет в Год педагога и наставника. "Настоящее будущее страны определяется тем, о чем будут мечтать, во что будет верить следующее поколение России. Поэтому не случайно, что эта премия проходит здесь, на выставке "Россия", которая тоже по поручению нашего президента собрала то, чем гордится вся наша большая страна", - отметил он.

В ходе мероприятия наградили лучших советников директоров по воспитанию в номинациях: "Всегда в контакте", "На одной волне", "Наставник", "Новые горизонты", "Сообщество значимых взрослых", "Навигатор моего сердца".

Также были награждены лучшие муниципальные координаторы проекта "Навигаторы детства" в номинациях "В ритме столицы" и "Малая родина". Помимо этого, были представлены специальные номинации, подготовленные партнерами Росдетцентра: "Движением первых", Обществом "Знание", АНО "Диалог", "Народным фронтом". Премия проводится "Российским детско-юношеским центром".