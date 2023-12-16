Мишустин исполнил мечту восьмилетней Снежаны побывать на шоколадной фабрике

Премьер-министр вместе с девочкой посетили экскурсию на фабрике, где производят шоколад "Аленка"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин исполнил мечту участницы акции "Елка желаний" восьмилетней Снежаны из Астрахани - он побывал вместе с ней на экскурсии на одной из московских шоколадных фабрик, где производят шоколад "Аленка".

На предприятие холдинга "Объединенные кондитеры" также приехали главы делегаций Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, прибывшие в Россию для участия в мероприятиях заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, и дети из стран СНГ, которые живут и учатся в России.

"Объединенные кондитеры" - российский кондитерский холдинг, объединяющий 16 предприятий, в числе которых знаменитые фабрики "Красный Октябрь", "Кондитерский концерн Бабаевский", "Рот Фронт". Фабрики холдинга производят свыше 3,5 тыс. наименований кондитерских изделий, объемы производства составляют более 360 тыс. тонн кондитерских изделий в год. В ассортиментном портфеле холдинга - известные российские бренды "Аленка", "Бабаевский", "Вдохновение", "Мишка косолапый", "Коровка", "Птичье молоко" и многие другие.

В состав "Объединенных кондитеров" также входит агропромышленный кластер, обеспечивающий значительную долю собственного сырья для производства кондитерских изделий, инновационный центр по разработке кондитерских новинок и розничная сеть "Аленка", которая насчитывает более 80 магазинов по всей России.

Продукция "Объединенных кондитеров" поставляется на экспорт более чем в 40 стран мира. Наиболее популярные кондитерские изделия холдинга сертифицированы по международным стандартам "Халяль" и "Кашрут".