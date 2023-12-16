В ЛНР в нескольких населенных пунктах нарушен режим подачи воды

Без электричества остаются 154 тыс. абонентов

ЛУГАНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Несколько населенных пунктов в Луганской Народной Республике (ЛНР) остаются без воды из-за отсутствия электроэнергии на 29 объектах водоснабжения в результате непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

"По состоянию на 14:00 мск 16 декабря без напряжения остаются 29 объектов водоснабжения, из-за чего нарушен режим подачи воды. <...> Как только энергетики возобновят подачу электроэнергии на насосные [станции], специалисты "Луганскводы" сразу приступят к запуску водоснабжения", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, на 13:00 мск в ЛНР обесточено 154 тыс. абонентов, с 11 декабря энергетики вернули свет в дома 240 тыс. абонентов. "К понедельнику-вторнику планируется возобновить стабильную подачу электроэнергии", - сообщил заместитель председателя правительства ЛНР Юрий Говтвин.

В восстановительных работах участвуют более 360 специалистов и 115 единиц специальной техники. Всего в результате обледенения было повреждено более 500 высоковольтных опор ЛЭП.