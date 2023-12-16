СК взял на контроль расследование дел с нападением на полицейского на "Садоводе"

После избиения полицейского и повреждения патрульной машины на территории рынка возбуждено несколько уголовных дел

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Расследование уголовных дел после нападения на полицейского на территории рынка "Садовод" на юго-востоке Москвы и массовых угроз в адрес правоохранителей поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Главой ведомства дано поручение руководителю ГСУ СК России по Москве Стрижову А. А. представить доклад о ходе расследования уголовных дел, а также принять меры к установлению и привлечению к ответственности всех причастных к совершению противоправных действий и выяснению правомерности их пребывания на территории РФ. Результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России", - сказали в пресс-службе.

После избиения полицейского на территории "Садовода" и повреждения патрульной машины возбуждены уголовные дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство), ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). К настоящему времени задержан уроженец Таджикистана, применивший насилие в отношении сотрудника полиции. 82 человека доставлены в территориальные отделы, в отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях (ст. 20.1 КоАП РФ - мелкое хулиганство, ст. 18.8 КоАП РФ - нарушение миграционного законодательства).