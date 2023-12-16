В ГД внесли законопроект о запрете судимым за педофилию посещать учебные заведения

Речь идет также об организациях, предназначенных для отдыха детей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о запрете гражданам с судимостью за преступления против половой неприкосновенности детей посещать территории образовательных организаций и организаций, предназначенных для отдыха детей. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Документ предлагает дополнить закон "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы" новой нормой. Устанавливается, что при административном надзоре суд в обязательном порядке устанавливает запрет для граждан с непогашенной или неснятой судимостью за совершение преступления против половой неприкосновенности ребенка посещать территории образовательных, медицинских, санаторно-курортных и физкультурно-спортивных организаций. Таким гражданам также предлагается запретить посещать организации культуры, предназначенные для детей, организации для их отдыха и оздоровления, а также детские игровые и спортивные площадки. Законопроект также сохраняет действующий сегодня запрет для таких судимых выезжать за установленные судом пределы территории.

Как уточняют авторы инициативы в пояснительной записке, положения законопроекта "основаны на результатах анализа правоприменительной практики в сфере деятельности органов внутренних дел по осуществлению административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, в ходе которого удалось выявить несколько проблем, препятствующих полиции эффективно исполнять свои обязанности по защите государственных и общественных интересов от преступных посягательств".