На горнолыжном курорте "Шерегеш" развернули самый длинный российский триколор

Длина флага составила 1 700,42 м, ширина - 4,5 м

ТАСС, 16 декабря. Самый длинный российский триколор развернули в Кемеровской области на горнолыжном курорте "Шерегеш", побив рекорд Оренбургской области. Длина развернутого в Кузбассе флага составила 1 700,42 м, ширина - 4,5 м, сообщается в официальном Telegram-канале курорта.

"В Шерегеше поставили рекорд России: самый длинный триколор страны сегодня побывал на горе Зеленая. Флаг длиной 1 700,42 м и шириной 4,5 м растянули от вершины горы Зеленая и вниз по склону. Рекордсмены и авторы идеи - более 350 сотрудников крупнейшего химического предприятия Сибири, которые приехали на курорт в рамках корпоративного выезда. Участие в установке рекорда приняли и сотрудники дирекции курорта "Шерегеш", жители района", - говорится в сообщении.

Событие официально зафиксировано, результат будет внесен в Книгу рекордов России.

Предыдущий рекорд принадлежал Оренбургской области, где в августе 2023 года в честь Дня Государственного флага развернули триколор длиной 1 588 м и шириной 4,5 м.

Горнолыжный курорт "Шерегеш" является одним из самых популярных в Сибири.