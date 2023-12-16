Правительство Кувейта объявило 40-дневный траур в связи со смертью эмира

В течение трех дней будут закрыты все государственные учреждения, говорится в заявлении правительства, распространенном агентством KUNA

ДУБАЙ, 16 декабря. /ТАСС/. Совет министров Кувейта в связи со смертью эмира объявил 40-дневный национальный траур, в течение 3 дней будут закрыты все государственные учреждения. Об этом говорится в заявлении правительства, распространенном государственным агентством KUNA.

"Государство Кувейт объявляет официальный траур сроком на 40 дней и приостановку работы государственных учреждений в течение 3 дней - до вторника, 19 декабря 2023 года", - указано в заявлении.

Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в возрасте 86 лет. Его преемником провозглашен наследный принц Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Согласно конституции страны, после смерти эмира престол автоматически переходит к наследному принцу, однако он сможет приступить к власти только после принесения присяги в Национальном собрании (однопалатный парламент). У нового эмира есть год, чтобы назначить наследника.

Покойный эмир Кувейта вступил на престол 30 сентября 2020 года после смерти своего сводного брата шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, возглавлявшего страну с 2006 по 2020 год. В феврале 2006 года шейх Наваф был назначен наследным принцем по указу шейха Сабаха. Таким образом, он нарушил традицию, согласно которой эмирами становятся поочередно представители двух ветвей семьи ас-Сабах - аль-Джабер и ас-Салем.