Илон Маск считает, что из-за демографических проблем могут исчезнуть целые страны

Владелец социальной сети Х отметил, что миграция, с нелегальной формой которой надо бороться и организовать легальную, не решит проблему с демографией и сокращением населения

РИМ, 16 декабря. /ТАСС/. Илон Маск предупредил об опасности исчезновения целых наций и всего человечества из-за проблем демографии.

"Надо рожать детей, или культуры Италии, Японии и Франции исчезнут. Мы рискуем, что этих стран не станет, исчезнет человечество", - сказал он в интервью на празднике партии "Братья Италии" премьер- министра Италии Джорджи Мелони. Маск вышел на сцену с одним из своих детей. После фотографирования мальчика, который не хотел оставлять отца, удалось забрать за кулисы.

Кроме того, Маск указал, что миграция, с нелегальной формой которой надо бороться и организовать легальную, не решит проблему с демографией и сокращением населения.

Маск предупредил об опасности распространения "вируса пробужденного разума" (имеется в виду повышенное внимание к расовым, гендерным и социальным вопросам). "Не импортируйте в Европу американский вирус пробужденного разума, который ведет к психологической гражданской войне", - сказал он, имея в виду агрессивную политику гендерных меньшинств. "Во всем этом нет никакой радости, это настраивает людей друг против друга, заставляет их даже ненавидеть себя", - полагает владелец соцсети Х (ранее Twitter) и других высокотехнологичных компаний. Говоря о соцсети Х, он вспомнил о необходимости свободы слова, что лежит в основе демократии. "Нужно уметь слушать даже то, что тебе не нравится", - отметил он.

Маск стал специальным гостем праздника молодежи правого политического толка, носящего название в честь персонажа по имени Атрейо романа-фэнтези "Бесконечная история" немецкого автора Михаэля Энде. Он проходит ежегодно с 1998 года.