В Москве проходит международный кадетский бал с участием зарубежных гостей в поддержку СВО

Иностранные делегации представлены Белоруссией, Боливией, Замбией, Катаром, Киргизией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Сирией, Сьерра-Леоне, Узбекистаном и Шри-Ланкой

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Москва в очередной раз собрала на Международный кремлевский благотворительный кадетский бал молодежные делегации почти из всех российских регионов России и из более чем десятка стран, передает корреспондент ТАСС с места событий. Бал проходит в поддержку специальной военной операции.

По словам руководителя патриотического проекта "Международный кремлевский благотворительный кадетский бал" Юлии Кирпичниковой, в мероприятии участвуют представители 84 субъектов РФ из 789 образовательных учреждений. Это лучшие воспитанники ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждений, суворовских и нахимовских училищ, общеобразовательных школ с кадетскими классами, патриотических военно-спортивных молодежных клубов, детских социальных учреждений России. Впервые на бал прибыли курсанты высших ведомственных учебных заведений. Кирпичникова отметила, что участники написали огромное количество писем, которые будут переданы в зону СВО к Новому году.

Иностранные делегации представлены Белоруссией, Боливией, Замбией, Катаром, Киргизией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Сирией, Сьерра-Леоне, Узбекистаном, Шри-Ланкой. В качестве почетных гостей - участники СВО, Герои России и Советского Союза, послы дружественных государств. По словам руководителя проекта, международная составляющая бала очень важна в плане установления дружбы. "Мы уважаем культуру и ценности других стран. Мы уважаем всех, кто приходит к нам с дружбой", - сказала она.

Патриотический проект "Международный кремлевский благотворительный кадетский бал" проходит в Москве ежегодно с 2016 года при участии Администрации президента РФ, МИД, Минобороны, других министерств, ведомств, служб и общественных организаций.