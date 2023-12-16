Путин направил приветствие участникам Международного кадетского бала

Новый год и Рождество

По словам президента, это мероприятие стало значимым событием общественной жизни России

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям VIII Международного благотворительного кадетского бала. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия VIII Международного благотворительного кадетского бала. Ваши торжественные предновогодние встречи стали значимым событием в общественной жизни нашей столицы, всей страны. Сегодня Москва вновь радушно принимает воспитанников кадетских корпусов, суворовских и нахимовских училищ, курсантов военных вузов, участников молодежных патриотических, волонтерских организаций, иностранных студентов, обучающихся в России", - сказал президент.

Глава государства выразил уверенность, что нынешний бал пройдет в праздничной обстановке, послужит сбережению традиций кадетского братства, укреплению связи времен и поколений, преемственности патриотических идеалов и ценностей, а также будет содействовать развитию международного гуманитарного сотрудничества.

Путин пожелал участникам и гостям бала хорошего настроения и ярких, незабываемых впечатлений. Также президент поздравил гостей с наступающим Новым годом.