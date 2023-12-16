Победителем "Битвы роботов" стала команда из Китая

Второе место заняла команда из Индии Ds robotics, а третьей стала команда "Турбомехатроники" из Москвы

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Победителем Международного чемпионата "Битва роботов" стала команда из Китая Roc. Второе место заняла команда из Индии Ds robotics, а третьей стала российская команда "Турбомехатроники" из Москвы. Церемония награждения прошла в Москве, передает корреспондент ТАСС.

До начала открытия соревнований заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр цифрового развития РФ Максут Шадаев и глава Минобрнауки Валерий Фальков осмотрели интерактивную зону для гостей и ремонтную зону, где участники восстанавливают своих роботов между поединками.

Чернышенко в ходе своего выступления на открытии турнира отметил, что "Битва роботов" является ярким состязанием инновационных идей и талантов, где конкурсанты своими руками создают мир будущего. "Президент России Владимир Путин поставил задачу - достичь технологического суверенитета России. И каждый отечественный робот, которого вы сегодня увидите - это еще один шаг на пути к технологическому лидерству", - отметил Чернышенко.

В свою очередь Шадаев уточнил, что в финал попали самые сильные команды, которые прошли региональные этапы и отборы. "Со следующего года мы планируем запустить школьную лигу "Битвы роботов" - ребята будут участвовать в своих категориях. Сегодня на ринге четыре команды из других стран - две из Индии, одна из Китая, одна из Турции. Здорово, что чемпионат имеет широкую географию, это поддерживает соревновательный дух", - сказал министр.

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Кубок победителя и денежный приз 3 млн рублей выиграла команда Roc из Китая. Второе место заняла команда Ds robotics из Индии, которая получила денежный приз 2 млн рублей. Третье место досталось команде "Турбомехатроники" из Москвы, их выигрыш - 1 млн рублей. Как сообщили журналистам в пресс-службе Минцифры РФ, все призеры, а также команда, занявшая четвертое место - Energy girls из Санкт-Петербурга - получают путевки в суперфинал на "Игры будущего" в Казани. По данным министерства, мероприятие посетили более 5 тысяч зрителей, и еще 4,3 млн посмотрели трансляцию в VK.

О чемпионате

В финале от России участвовали 12 команд. Из зарубежных команд были представители Индии, Турции и Китая.

Накануне министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на встрече с финалистами рассказал, что Россия подписала соглашение с Индией о сотрудничестве по развитию ежегодного чемпионата "Битва роботов". Аналогичные соглашения будут подписаны с Китаем, ОАЭ и Турцией.

"Битва роботов" - это спортивно-технический чемпионат, на котором инженерные команды соревнуются в проектировании и сражении своих роботов. Соревнования проходят на специализированном высокотехнологичном ринге, где созданные командами роботы наносят друг другу механический урон. Время поединка составляет три минуты, а жюри оценивает степень нанесенного роботами ущерба и определяет победителя. Согласно распоряжению правительства, с 2023 года чемпионат будет проходить ежегодно.