Ватиканский трибунал осудил кардинала Беччу по делу о недвижимости в Лондоне

Его приговорили к 5,5 года заключения

РИМ, 16 декабря. /ТАСС/. Ватиканский трибунал, где завершился процесс по делу о приобретении недвижимости для Святого престола в Лондоне с нарушениями и злоупотреблениями, приговорил кардинала Анджело Беччу к 5,5 года заключения. Такой вердикт был объявлен после 2,5 года процесса, по которому, кроме высокопоставленного иерарха, проходили еще девять человек. Об этом сообщает агентство ANSA.

Обвинение требовало для кардинала, обвинявшегося в мошенничестве, злоупотреблениях, предоставлении ложной информации, коррупции, отмывании денег, обнародовании секретных документов, 7 лет и 3 месяца заключения. На момент заключения сделки он занимал пост заместителя государственного секретаря Ватикана по общим делам, всегда отрицал свою вину. Это первый случай в Ватикане, когда приговор был вынесен кардиналу. Адвокаты прелата заявили, что намерены отстаивать невиновность своего подзащитного и подадут апелляцию.

Речь идет о громком деле о приобретении по заведомо высокой цене здания в центре Лондона в качестве инвестиции за счет пожертвований. "Финансовая утечка" оценивалась следствием, которое началось в 2019 году, в более чем €200 . Уже после начала процесса особняк был продан, причем с большими финансовыми потерями для Святого престола. Папа Римский Франциск всегда отмечал, что данное расследование было инициировано внутри Ватикана, поскольку сделка попала в поле зрения проверяющих финансовых органов папского города-государства, которые заподозрили нарушения. В последнее время понтифик провел структурные перемены и реформы финансовых инстанций Ватикана, введя более строгий контроль.

Для других фигурантов, среди которых брокеры, риелторы и финансисты, обвинение требовало разных сроков заключения - от 13 до 3 лет. В итоге экс-менеджер Чечилия Маронья, с которой Беччу связывали особые доверительные отношения, приговорена к трем годам и 9 месяцам тюрьмы. Другим присудили разные сроки, не превышающие 7,5 года, и разные штрафы.

В Ватикане суд над кардиналом прошел впервые. Ранее несколько кардиналов подвергались правосудию, но в родных странах. Так, самый громкий эпизод связан с умершим в начале года кардиналом Джорджем Пеллом, который в итоге был оправдан в Австралии по обвинениям, связанным с делом о педофилии. Наиболее громкие разбирательства ватиканского трибунала были связаны с утечками секретных документов, получившими название "Ватиликс". Впоследствии осужденные, включая бывшего мажордома Папы Римского Бенедикта XVI, были помилованы.

Ранее Беччу был вынужден подать в отставку с должности префекта Конгрегации прославления святых, отречься от прав, связанных с кардинальским саном, и был фактически удален от курии в сентябре прошлого года в связи с подозрениями о его причастности к этому громкому финансовому скандалу.