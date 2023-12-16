На Украине установят металлодетекторы и сканеры багажа в публичных местах

Министр внутренних дел страны Игорь Клименко добавил, что в планах запуск работы интеллектуальных систем видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц, номерных знаков, типа, модели, марки транспортных средств

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Правоохранители на Украине установят в общественных местах металлодетекторы и сканеры, чтобы повысить уровень безопасности. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко.

"МВД Украины реализует концепцию безопасной среды. Однако безопасность публичных пространств нуждается в полном развитии подходов, - приводятся слова министра на сайте ведомства. - Поэтому предполагается установка металлодетекторов и сканеров багажа в публичных местах, размещение дополнительных ограждений на территории вокзалов, технических средств оповещения полиции".

По его словам, речь идет о транспортных узлах и торговых центрах. Кроме того, министр добавил, что в планах запуск работы интеллектуальных систем видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц, номерных знаков, типа, модели, марки транспортных средств.

Каких-либо конкретных данных и сроков министр не привел.