Кириенко подчеркнул вклад "Лидеров России" в восстановление новых регионов

Первый заместитель руководителя администрации президента также призвал членов "Клуба Эльбрус" выступать в качестве наставников, а также принимать участие в социальных проектах

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил вклад победителей конкурса управленцев "Лидеры России" в восстановление новых регионов. Об этом он сообщил на встрече членов сообщества победителей конкурса - участников "Клуба Эльбрус".

"Сегодня огромную помощь вернувшимся регионам оказывают регионы-шефы. <...> И у нас тоже, с точки зрения команды "Лидеров России" [происходит] работа и в регионах-шефах, и прямо там, на Донбассе и в Новороссии. Есть целый ряд ребят, которые просто ушли работать, восстанавливать экономику и социальную сферу в новых российских регионах", - сказал Кириенко.

Он упомянул некоторых членов сообщества "Клуба Эльбрус", которые отправились работать в новые регионы. Это, в частности, Иван Кусов, который работает министром образования ЛНР, Олег Трофимов - замминистра образования ДНР, Юрий Чугунов - первый замглавы Макеевки и вице-премьер ДНР Владислав Васильев.

Кириенко также призвал членов "Клуба Эльбрус" выступать в качестве наставников, а также принимать участие в социальных проектах в новых регионах. "Если ты по-настоящему в чем-то убежден, то способен передать свои убеждения. Знания можно передать учебником, книгой, флешкой с записью в облаке, а убеждения передаются только от человека к человеку. Для того чтобы передать веру - надо верить, чтобы передать мечту - надо мечтать, чтобы передать чувство патриотизма, надо быть патриотам. Поэтому этого личного примера в такой ситуации становится просто принципиально важным", - сказал он.

"Первое, кому мы будем говорить спасибо - это как раз ребята, которые занимались проектами по оказанию помощи в освобожденных, вернувшихся российских регионах, в том числе детям в этих регионах, и по реализации самых разных социальных проектов в этих регионах, это крайне важно", - подчеркнул Кириенко.

Клуб "Эльбрус" - это сообщество победителей конкурса "Лидеры России". Участники клуба реализуют социальные проекты, направленные на улучшение жизни людей. Уже более 90 тыс. человек приняли участие в проектах клуба по всей стране.