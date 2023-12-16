В Смоленской области перезахоронили останки почти 1,5 тыс. красноармейцев в 2023 году

В регионе прошло закрытие поискового сезона "Вахта памяти"

ТАСС, 16 декабря. Останки 1 464 красноармейцев перезахоронили в Смоленской области в 2023 году, по найденным медальонам установили 138 бойцов, пропавших без вести. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Василий Анохин.

"В этом году нашими поисковиками подняты и преданы земле останки 1 464 красноармейцев. По найденным медальонам и наградам установлены 138 имен тех, кто числился пропавшим без вести", - написал глава региона.

В Смоленской области прошло закрытие поискового сезона "Вахта памяти". На церемонию приехали родственники красноармейца Григория Михайловича Обедкина из Пензенской области. Останки бойца были найдены в урочище Гаврилово в Сафоновском районе Смоленской области. Личность бойца удалось установить по личному медальону.

"Огромное спасибо за ваш благородный труд и неоценимый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения! В условиях спецоперации эта работа по сохранению исторической памяти особенно важна. Будем и дальше поддерживать наше поисковое движение", - отметил Анохин.