Специалисты из ФРГ пояснили, как пришедший в РФ циклон "Ваня" получил свое название

В институте метеорологии Свободного университета Берлина сообщили, что право на патент названия циклона предоставили "крестному по имени Ваня"

БЕРЛИН, 16 декабря. /ТАСС/. Немецкие специалисты подтвердили, что назвали "Ваней" циклон, принесший обильные осадки в Центральную Европу и аномальные снегопады в Россию, и пояснили, каким образом он получил такое название.

"Мы можем подтвердить, что 7 декабря назвали циклон "Ваня", - сообщили корреспондент ТАСС в институте метеорологии Свободного университета Берлина. "Мы <...> не выбираем названия. Частные лица обращаются к нам со своими названиями с просьбой дать имя антициклону или циклону. Те, кто подал заявку первым, получают право запатентовать название", - пояснили в институте метеорологии Свободного университета Берлина на просьбу прокомментировать, почему циклон был назван именно "Ваней".

В этом случае, как уточнили в институте, право на патент было предоставлено "крестному по имени Ваня". "В этом нет более глубокой причины", - резюмировали в институте метеорологии Свободного университета Берлина.

В середине недели из-за циклона "Ваня" резко увеличился риск наводнений в некоторых регионах Германии. В конце недели "Ваня" обрушился на Россию аномальными снегопадами. Пятая часть месячной нормы осадков выпала за минувшие сутки в Москве, в Подмосковье - треть нормы декабря. В Липецкой области отменили большинство межмуниципальных автобусных рейсов из-за непогоды. В пятницу "Ваня" накрыл Нижний Новгород.

О названиях циклонов и антициклонов в Германии

Ежегодно немецким метеорологам приходится давать названия порядка 130-150 циклонам и 50-60 антициклонам, влияющим на погоду в ФРГ и в Центральной Европе. Долгое время для этого пользовались стандартными повторявшимися списками - десять для циклонов и десять для антициклонов. В каждом из списков содержалось по 26 женских или мужских имен - по одному на каждую основную букву латинского алфавита. До 1998 года циклонам давали женские имена, антициклонам - мужские, однако затем ввели ежегодную ротацию. Следующее нововведение последовало в 2002 году - Германская метеослужба (DWD) и частные фирмы поддержали идею продавать названия циклонов и антициклонов на погодных картах, согласившись пользоваться в своих сводках этими именами.

Стать "крестным или крестной" немецкой погоды теперь можно за определенную сумму. Более чем за 20 лет "крестными погоды" уже стали несколько тысяч жителей Германии, других европейских стран, а также Бразилии, Японии, США и Южной Африки. Немецкие названия циклонов и антициклонов также используются в соседних государствах Европы.