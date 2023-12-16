В пресс-службе "Садовода" сообщили о штатной работе комплекса

В торговом комплексе также заявили, что площади, где произошло нападение на полицейского, не относятся к территории ТК

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Торговый комплекс (ТК) "Садовод" в Москве продолжает работу в штатном режиме, произошедший конфликт не повлиял на его работу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе торгового комплекса.

"Торговый комплекс работает в текущем режиме, конфликт на прилегающей улице не отразился на работе арендаторов и посетителях комплекса", - сказали в пресс-службе "Садовода".

В торговом комплексе также заявили, что его площади не относятся к территории, где произошло нападение на полицейского. "Инцидент произошел не на территории ТК "Садовод", а на соседней улице, по адресу Верхние Поля, 56", - добавили в торговом комплексе.

О случившемся

15 декабря на улице Верхние Поля после того, как водитель при проверке документов не подчинился требованиям участкового, попытался скрыться на машине и протащил его несколько метров. Затем нарушитель вышел из машины и несколько раз ударил сотрудника полиции. При задержании у правонарушителя произошел, предположительно, эпилептический припадок. Полицейские оказали ему доврачебную помощь и вызвали скорую. В момент оказания помощи задержанному к сотрудникам полиции подошла группа агрессивно настроенных граждан - более 80 человек. Они попытались оттеснить полицейских от задержанного, прорезав колесо служебного автомобиля. Полицейским пришлось стрелять вверх для предотвращения противоправных действий. Пострадавших от выстрелов нет.

В результате произошедшего полицейские задержали и доставили в территориальные отделы 82 человека, в отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях (ст. 20.1 КоАП РФ - мелкое хулиганство, ст. 18.8 КоАП РФ - нарушение миграционного законодательства). Мужчина, напавший на полицейского, в субботу был арестован до 16 февраля.

Торговый комплекс "Садовод" расположен на юго-востоке Москвы и является крупнейшим в России центром оптово-розничной торговли. Общая площадь территории комплекса составляет более 40 га, на рынке работает 9,5 тыс. торговых павильонов, ежедневно его посещают более 250 тыс. покупателей, говорится на сайте комплекса.