Путин рассказал, что встретит Новый год в кругу близких людей

Президент добавил, что еще не успел купить для них подарки

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в Новый год за праздничным столом будет обсуждать бытовые темы и постарается порадовать близких подарками, однако купить их он еще не успел - "не был в магазине".

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", фрагмент эфира которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин, глава государства, отвечая на вопрос, как он планирует провести новогоднюю ночь, сказал: "Бокал шампанского с близкими людьми, разговоры на бытовые темы".

В ответ на просьбу уточнить, приготовил ли он уже подарки для близких, Путин сказал: "Я еще не был в магазине, не выбирал этих подарков, но постараюсь, разумеется, для тех людей, с которыми я встречаю Новый год, сделать что-то приятное".