Патриарх Кирилл наградил летчика-космонавта Елену Серову орденом преподобной Евфросинии

Ее отметили за помощь Московской епархии и участие в восстановлении храма Живоначальной Троицы

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил Героя России летчика-космонавта РФ Елену Серову орденом преподобной Евфросинии, великой княгини Московской III степени. Церковную награду патриарх вручил Серовой после великого освящения и литургии в храме Живоначальной Троицы при бывшем приюте Бахрушиных, передает корреспондент ТАСС.

Серова в 2014-2015 годах совершила полугодовой космический полет. Также она является председателем попечительского совета Троицкого храма.

В патриаршем указе, который был оглашен в церкви после богослужения, отмечается, что Серова награждена орденом Русской православной церкви за помощь Московской епархии и участие в восстановлении храма Живоначальной Троицы.

"Нашей замечательной женщине-космонавту, постоянной прихожанке, активной участнице церковной жизни города Москвы", - сказал патриарх, вручая Серовой орден преподобной Евфросинии. Хор в храме в ответ по традиции пропел по-гречески "аксия", что значит "достойна".

За все время из СССР и России полет в космос смогли совершить шесть женщин - Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова, Елена Серова, Анна Кикина, а также актриса Юлия Пересильд, которая в 2021 году на МКС приняла участие в съемках художественного фильма "Вызов".