Путин рассказал, что запомнил на всю жизнь материнскую любовь

Как добавил президент, он не помнит, за что мама поставила его в угол

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что запомнил безусловную материнскую любовь и несет это воспоминание с собой по жизни.

Ранее в ходе II заседания набсовета "Движение первых" глава государства поделился историей из детства о том, как мама поставила его в угол и ходила, спрашивала, будет ли он просить прощения. По словам президента, эта история закончилась тем, что мама "сама вытащила его из этого угла" и начала целовать.

"Вот это безусловная, абсолютная материнская любовь. Я это запомнил и несу это с собой по жизни", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", фрагмент эфира которой выложил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Президент с улыбкой отметил, что вопрос на заседании набсовета был внезапным, и рассказ "выскочил случайно". Путин добавил, что тогда ему тогда было три-четыре года и он не помнит, за что мама поставила его в угол.