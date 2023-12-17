Вершинин призвал ВОЗ извлечь уроки из пандемии ковида

Как отметил замглавы МИД РФ, "выявляются случаи, когда западные лекарства, которые поспешно были преквалифицированы, оказались недейственными и даже имели отрицательное воздействие на здоровье людей"

ЖЕНЕВА, 17 декабря. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна проанализировать свои действия во время пандемии ковида и извлечь уроки. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин на брифинге для журналистов в Женеве. Он возглавлял межведомственную делегацию РФ на консультациях с рядом международных организаций, включая ВОЗ.

"ВОЗ сегодня призвана оценить то, что было сделано во время пандемии ковида, насколько правильно она работала, насколько правильной была ее тактика в отношении выбора лекарственных средств, насколько оправдывал себя ее подход к вопросам преквалификации этих средств", - сказал Вершинин. Он отметил, что, "к сожалению, выявляются случаи, когда западные лекарства, которые поспешно были преквалифицированы, оказались недейственными и даже имели отрицательное воздействие на здоровье людей".

Во время встречи с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом замглавы МИД РФ подчеркнул необходимость "объективного извлечения уроков из того, что произошло".

По оценкам ВОЗ, человечество может столкнуться с новыми эпидемиями. "То, как ВОЗ будет этим вызовам противостоять, насколько будет готова к противостоянию, это, конечно, сейчас обсуждается во время переговоров и консультаций на межправительственном уровне, в которых мы принимаем активное участие", - продолжил Вершинин. "Мы хотим, чтобы будущий договор, соглашение или конвенция учитывали и то, что было раньше, и необходимость взаимодействия всех государств по широкому кругу вопросов", - пояснил он.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в сфере здравоохранения, как и области прав человека, "не должно быть никаких политических соображений". "Политизация губительно сказывается на работе ооновских, особенно гуманитарных, организаций. Это было очень серьезное послание, которое мы, по существу, повторяли в контактах в прошлые дни с руководством всех представленных в Женеве организаций", - заключил Вершинин.