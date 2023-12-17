В Канаде передвинули здание старинного отеля при помощи 700 кусков мыла

По словам главы строительной фирмы Шелдона Раштона, 220-тонный дом оказался "самым тяжелым из всех, что он перевозил за 50 лет работы в строительстве"

ОТТАВА, 17 декабря. /ТАСС/. Строительная компания передвинула 220-тонное здание старинного отеля в городе Галифакс на юго-востоке Канады при помощи 700 кусков мыла. Об этом сообщила газета National Post.

По словам главы строительной фирмы Шелдона Раштона, его компании было поручено передвинуть почти 200-летнее здание на несколько футов, чтобы освободить место для нового жилого комплекса. Строители сделали подкоп и установили под здание более дюжины стальных балок для опоры, однако оно не сдвинулось с места, пока в ход не было пущено мыло. Раштон отметил, что 220-тонное здание оказалось "самым тяжелым из всех, что он перевозил за 50 лет работы в строительстве", поэтому вместо 20-40 кусков мыла, которые обычно требуются в таких случаях, строителям пришлось использовать 700.

Издание отмечает, что здание бывшего отеля Элмвуд в Галифаксе было построено в 1826 году. Сначала оно служило домом и гостиницей, а несколько десятилетий назад превратилось в многоквартирный дом.