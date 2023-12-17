Роспотребнадзор помог жителю Челябинска отсудить у "Связного" почти 480 тыс. рублей

По данным ведомства, мужчина обратился в суд после того, как компания отказалась ремонтировать его Apple MacBook по гарантии

ТАСС, 17 декабря. Управление Роспотребнадзора по Челябинской области помогло жителю Челябинска отсудить у ООО "Сеть Связной" почти 480 тыс. рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Рассмотрев иск и заключение Управления Роспотребнадзора по Челябинской области, суд встал на сторону потребителя и удовлетворил требования частично. <...> Общая сумма присужденных покупателю денежных средств составила почти 480 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что житель Челябинска обратился в суд после того, как в ООО "Сеть Связной" ему отказали в ремонте по гарантии купленного ноутбука Apple MacBook.

Компания обязана будет отремонтировать ноутбук и выплатить пострадавшему неустойку за нарушение сроков ремонта.