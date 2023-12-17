В Херсонской области сотрудники аппарата Москальковой провели прием граждан

Вместе с министром имущественных отношений они осмотрели помещения для организации в регионе общественной приемной уполномоченного по правам человека в РФ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в РФ провели личные приемы граждан в Херсонской области. Об этом омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале.

"Вместе с министром образования и налоговым управлением региона провели личные приемы граждан. Жителей волнуют вопросы трудоустройства, зарплаты, получения государственных жилищных сертификатов, социальных выплат и пенсионного обеспечения. Даны исчерпывающие рекомендации, к рассмотрению принят ряд заявлений", - написала Москалькова.

Кроме того, представители Москальковой вместе с министром имущественных отношений осмотрели помещения для организации в регионе общественной приемной уполномоченного по правам человека в РФ, "чтобы у людей была возможность обратиться к омбудсмену за помощью в восстановлении нарушенных прав".