Две большие панды из Германии прибыли в Чэнду

Животные родились в Берлинском зоопарке в 2019 году

ПЕКИН, 17 декабря. /ТАСС/. Две большие панды, братья-близнецы Мэнсян и Мэнъюань, прибыли из Германии в центр по разведению этих животных в Чэнду (провинция Сычуань). Об этом сообщает Центральное китайское телевидение.

В 2017 году, напоминает телевидение, самка по кличке Мэнмэн и самец Цзяоцин были доставлены в Берлинский зоопарк, где для них был построен особый "Панда-парк". В 2019 году у пары появились детеныши - Мэнсян и Мэнъюань. Они прилетели в КНР по соглашению о возвращении потомства бамбуковых медведей.

Большие панды считаются неофициальным символом Китая. Их передача в зарубежные зоопарки обычно осуществляется на коммерческой основе и с условием непременного возврата самих животных и их возможного потомства.