Путин рассказал новогоднюю историю о родительской любви

По словам президента, его родители в свое время отказались от покупки квартиры для себя, выбрав первый автомобиль для сына-студента

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что его родители в свое время отказались от покупки квартиры для себя, выбрав первый автомобиль для сына-студента. Глава государства признался, что до сих пор удивлен такому проявлению родительской любви.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", фрагмент эфира которой опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин, Путин поделился подробностями "новогодней истории, тоже связанной с родителями". В 2018 году президент в фильме "Путин" журналиста Андрея Кондрашова вкратце рассказывал, как в студенческие годы лихачил на "Запорожце", который мать выиграла в лотерею.

"У меня мама работала, уже когда вышла на пенсию, работала санитаркой в больнице. И в буфете на сдачу ей дали лотерейный билет. Он стоил тогда 30 копеек. Она пришла, бросила его дома. В общем, в конце концов выяснилось, что она выиграла машину. Скромную, но тем не менее по тем временам это было немало, особенно для нашей семьи, которая жила очень скромно", - вспомнил Путин. "Запорожец" выиграла. Я на нем потом очень долго ездил", - уточнил глава государства.

По его словам, получению автомобиля предшествовал "семейный "совет в Филях", в котором участвовали родители и он. "Родители же могли продать билет и на вырученные деньги купить кооперативную квартиру. Потому что жили мы в одной комнате в коммунальной квартире. Приобрести кооперативную квартиру не было никаких шансов с учетом достаточно скромных доходов семьи. Я не сомневался, что они так и сделают", - объяснил президент. "Вот сели за стол. Прозвучал вопрос: "А что делать с этим билетом, что делать с этой машиной?". И, конечно, возник вопрос: "Может быть, его продать и купить кооперативную квартиру?". Я думал, что так и будет", - пересказал ход событий Путин, который в то время только поступил на первый курс Ленинградского госуниверситета.

"Мама вдруг говорит: "Возьмем машину, пусть сынок ездит". Запомнил слово в слово. Вот, представляете, в этой ситуации они приняли такое решение", - заметил президент. "Для меня и сегодня это удивительно. Ну вот, что такое мама. Мама!" - заключил глава государства.

В новость внесена правка (15:22 мск) - передается с исправлением в третьем абзаце, правильно - лотерейный.