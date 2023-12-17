В Нижнем Новгороде из-за отравления угарным газом погиб один человек

Еще один пострадал

ТАСС, 17 декабря. Мужчина погиб, женщина доставлена в больницу с признаками отравления угарным газом в Нижнем Новгороде. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По версии следствия, 17 декабря текущего года в дневное время в доме на улице Землячки Сормовского района города Нижнего Новгорода обнаружено тело 35-летнего мужчины. При осмотре тела следователи СК видимых повреждений не обнаружили. Кроме того, из указанного дома с признаками отравления угарным газом в больницу доставлена супруга погибшего, ей оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Следователи не исключают, что причиной гибели мужчины могло стать отравление угарным газом, поскольку дом оборудован газовым котлом. Правоохранители возбудили дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Обстоятельства произошедшего выясняются.

Прокуратура Нижегородской области поставила на контроль расследование дела. "Надзорным органом будет дана оценка исполнению законодательства при обслуживании газового оборудования, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.