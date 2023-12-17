Фонд Кадырова передал шесть квартир лишившимся жилья из-за пожара в Грозном

Документы и ключи от нового жилья вручили представители мэрии

ГРОЗНЫЙ, 17 декабря. /ТАСС/. Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова предоставил шесть новых квартир семьям, которые лишились своего жилья в результате пожара в Чечне. Квартиры предоставлены в многоэтажных домах Байсангуровского района города Грозного, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

"До сих пор им приходилось жить в съемных квартирах. <…> Комфортабельное жилье приобретено за счет средств фонда. РОФ также закупил для них мебель и необходимую бытовую технику. Документы и ключи от нового жилья вручили представители мэрии города Грозного", - написал Кадыров.

Глава республики отметил, что о положении семей ему сообщили журналисты местных СМИ во время прямого эфира 13 декабря. Спустя несколько дней представители мэрии города вручили семьям ключи от новых квартир.