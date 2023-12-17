Путин встретится с победителями и наставниками чемпионата "Профессионалы"

Встреча пройдет 18 декабря, сообщила пресс-служба Кремля

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 18 декабря встретится с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"18 декабря Владимир Владимирович Путин встретится с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", - говорится в сообщении.

Финал чемпионата завершился в Санкт-Петербурге 28 ноября. На нем студенты колледжей соревновались между собой по 35 компетенциям, а школьники от 14 лет - по 20. Среди компетенций корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности, промышленная автоматика, ремонт беспилотных летательных аппаратов и другие.

Всего в финале принимали участие 679 участников из 62 регионов России, из них - 42 представителя из Белоруссии, Азербайджана, Саудовской Аравии, Индии, Сирии, Китая, Казахстана, Вьетнама и Филиппин.