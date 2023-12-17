Собянин: в Москве проведение исследований эффективности онкопрепаратов станут постоянными

Мэр добавил, что наиболее эффективные и безопасные лекарства будут рекомендованы к внедрению в клиническую практику столичной системы здравоохранения

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Исследования эффективности новых препаратов, применяемых при лечении онкологических заболеваний, будут проводить в Москве на постоянной основе. В настоящее время в городе исследуют десять онкопрепаратов, сообщил мэр Сергей Собянин.

"Исследования эффективности новейших онкопрепаратов в столице станут постоянными. Программа вошла в список ключевых проектов для повышения качества медпомощи, которые мы решили реализовать на постоянной основе с 2024 года. Сейчас проводятся исследования десяти онкологических препаратов по четырем нозологиям: рак легкого, почки, молочной и предстательной желез", - написал Собянин в Telegram-канале.

Мэр добавил, что наиболее эффективные и безопасные лекарства будут рекомендованы к внедрению в клиническую практику столичной системы здравоохранения.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы поясняется, что наблюдательные исследования, начатые в 2022 году по инициативе Московского онкологического общества, направлены на формирование клинической базы применения новейших онкопрепаратов. Пациенты, участвующие в исследованиях, получают компенсационные выплаты на приобретение новейших лекарственных препаратов.

Отмечается, что с начала прошлого года в программе приняли участие более 900 человек. Около 600 пациентов продолжают прием исследуемых препаратов.