Путин второй раз посетил выставку "Россия" на ВДНХ

Президент выступит на съезде "Единой России"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин второй раз приехал на выставку-форум "Россия" на ВДНХ. Он выступит на съезде "Единой России", который проходит на этой площадке.

Но до этого глава государства решил осмотреть экспозицию регионов, расположенную в павильоне № 75. Его сопровождает гендиректор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова. Как ожидается, Путину покажут, в частности, стенды Архангельской, Омской, Тюменской областей, Красноярского и Приморского краев и Санкт-Петербурга. В павильоне представлены и новые территории.

Президент уже посещал выставку-форум "Россия", призванную продемонстрировать главные достижения страны, двумя неделями ранее. Тогда Путин, в частности, побывал в павильоне № 1, где расположилась экспозиция "Движения первых" и президентской платформы "Россия - страна возможностей" под названием "Первые в России - стране возможностей". Он прогулялся по залу "Патриотизм", осмотрел интерактивные голографические экспонаты, посвященные выдающимся деятелям науки и культуры - химику Дмитрию Менделееву, конструктору Сергею Королеву, писателю и поэту Александру Пушкину, композитору Петру Чайковскому и другим.

Помимо этого, глава государства заглянул в павильоны "Атом" (посвящен истории отечественной ядерной физики и использованию атомной энергии в мирных и оборонных целях) и "Сделано НАМИ" (экспозиция Минпромторга с инсталляциями, рассказывающими о достижениях российской промышленности и стоящих перед ней вызовах).

Международная выставка-форум "Россия" является первым событием такого масштаба с советских времен. Она продлится до 12 апреля. Задача мероприятия - демонстрация важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействие дальнейшему международному сотрудничеству.

Отдельные павильоны здесь есть у Сбера, ВЭБ.РФ, "Газпрома", VK, "Роснефти", "Сибура". Также работают музеи ВДНХ и павильоны СНГ. Помимо выставки, проходят культурно-развлекательные и деловые мероприятия, концерты, различные образовательные проекты. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.