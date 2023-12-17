Алаудинов назвал мир в Чечне первой победой Путина на посту президента

Командир спецназа "Ахмат" отметил, что президент смог добиться того, чтобы народ республики влился в семью народов России

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Прекращение кровопролития и восстановление мира в Чеченской Республике стало первой победой Владимира Путина на посту президента России. Об этом заявил заместитель командира 2-го армейского корпуса, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

"Он смог сделать так, чтобы в нашей республике перестала литься кровь, чтобы чеченский народ встал в один ряд с общей семьей России. На самом деле, наверное, это была первая победа, которой достиг Владимир Владимирович Путин будучи главой государства", - сказал он на съезде партии "Единая Россия".

Алаудинов отметил, что Путин поверил в национального лидера Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и смог добиться того, чтобы народ Чечни влился в семью народов России. "Мы с вами помним, наша страна в то время была в очень тяжелом состоянии. Она находилась в упадке. Ее распродали те люди, которых мы считали патриотами страны. <…> Нас раздирали изнутри войны", - добавил Алаудинов.

Съезд партии "Единая Россия" проходит в Москве на площадке международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. На съезде, помимо решений, касающихся президентских выборов, пройдет плановое обновление состава одного из руководящих партийных органов - генсовета. Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года. Ранее самовыдвижение Путина уже поддержала группа избирателей, теперь он может подать необходимые документы в Центризбирком РФ.